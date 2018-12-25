İzmir körfez geçişi projesinin ÇED raporu iptal: Yargı kararı uygulanacak mı?

AKP'nin İzmir'e dayattığı körfez geçişi projesi için yargıdan gelen yürütmeyi durdurma kararının ardından, geçen hafta da olumlu yöndeki Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu idare mahkemesi tarafından iptal edildi. Şehir Plancıları Odası İzmir şube başkanı Özlem Şenyol Kocaer, İzmir'in körfez geçişi projesine ihtiyacı olmadığını söyledi.

AKP'nin 2011 seçimleri öncesi İzmir'e vaat ettiği 35 proje arasında yer alan ancak bilim insanlarının, meslek odalarının, şehir plancılarının ve İzmir halkının itiraz ettiği İzmir körfez geçişi projesinin olumlu yöndeki Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu idare mahkemesi tarafından iptal edildi. İptal kararının ardından TMMOB, EGEÇEP ve Doğa Derneği ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, kararı değerlendirdiler.

Olumlu yöndeki ÇED raporunun iptaline ilişkin açıklamalarda bulunan Şehir Plancıları Odası İzmir şube başkanı Özlem Şenyol Kocaer, "Bugün son derece önemli bir başarı elde edilmiştir. Bu İzmir halkının hukuk mücadelesidir. Bundan sonra ÇED'e ilişkin yapılacak her türlü hamle, hukukun arkasından dolanma, bilimi ve hukuku arka planda bırakarak, gereklerini yerine getirmemek anlamına gelir. Bu da ileride telafisi mümkün olmayan kamusal ve çevresel sorunlara neden olacaktır" dedi.

YENİ BİR OLUMLU ÇED RAPORU VERİLİR Mİ?

Ülkemizde ÇED ve imar yapımı süreçlerinin bilimin ve hukukun gerektirdiği şekilde hayata geçirilmediğine dikkat çeken Özlem Şenyol Kocaer, şunları söyledi: "Özellikle bunu büyük mega projelerde ya da siyasi olarak gündeme getirilmiş projelerde görüyoruz. İzmir körfez geçişi projesi özelinde konuya bakacak olursak, olumlu yöndeki ÇED raporu iptal edildi ancak başka bir ÇED raporuyla gündeme gelme durumu olabilir. Buna ilişkin şunu söylemek gerek, mahkemenin iptal etme gerekçelerini iyi okumak gerekir. Bakıldığında, bugünkü iptal etme nedenleri ortadan kaldırılabilecek gerekçeler değil, çünkü ÇED'in usulen yapılan matbu raporundaki kelimeleri değiştirerek yapabileceğiniz bir düzeltmeyle, projeye ilişkin çevresel faktörlerin ortadan kalkması mümkün değil."

'KENT İÇİ ULAŞIMA KATKISI OLMAYAN BİR PROJE'

Projenin uzun vadede İzmir'e ulaşım anlamında katkı sağlamayacağının altını çizen Özlem Şenyol Kocaer, "Bugün İzmir Körfez Geçişi projesi için baktığımızda bazı değişmez çevresel etkiler bulunuyor. Örneğin kuzeyde ve güneyde korunması gereken mevcut önemli alanlarımız var. Bu alanlara ilişkin projenin vereceği olumsuz etkiler ortada ve bunun kaldırılması mümkün değil. Bu kadar büyük ölçekli bir proje yapıyorsanız onun 35 değil de 30 ayağı olsun gibi bir pazarlık durumu söz konusu olamaz. Bu proje büyük bir proje, bu nedenle de büyük bir inşa faaliyeti gerektiriyor. Diğer taraftan ulaşıma getireceği katkılara yönelik kararlara baktığımızda, İzmir'in kent içi ulaşımına katkısı olmayacağı yönünde bir karar var dolayısıyla bu da ÇED raporunun değişmesiyle olabilecek bir durum değil" dedi.

'BU PROJEDEN VAZGEÇİLMELİ'

Özlem Şenyol Kocaer, İzmir'in körfez geçişi projesine ihtiyacı olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "İzmir çevre düzeni planı ve ulaşım master planlarında yapılan güncel çalışmalarda, bu projeye gereksinim olmadığı görülüyor. ÇED raporları üzerinde yapılacak değişikliklerle tekrar projenin hayata geçirilmeye çalışılmaması gerekiyor. Bugün son derece önemli bir başarı elde edilmiştir çünkü hem yürütmeyi durdurma kararı alındı hem de iptal kararı. İki önemli karar üst üste alındı. Bu İzmir halkının hukuk mücadelesidir. Bu mücadele meşru bir zeminde artık devam edecektir. İdarelerin ve ilgili siyasilerinde projeden vazgeçmelerini talep ediyoruz" dedi.