İzmir Çınartepe Semt Evi açılışına yoğun ilgi

Türkiye Komünist Partisi, İzmir'deki üçüncü Semt Evi'nin açılışını Çınartepe'de gerçekleştirdi. Partinin bir süredir çalışmalarını yoğunlaştırdığı bölgelerden birisi olan Çınartepe Mahallesi'ndeki açılış, mahallelilerden ilgi gördü.

Türkiye Komünist Partisi'nin 2018 konferansı sonrası açılışlarını gerçekleştirmeye başladığı semt evlerinin üçüncüsü, İzmir'de bugün açıldı. Partinin bir süredir çalışmalarını yoğunlaştırdığı bölgelerden birisi olan Çınartepe Mahallesi'ndeki açılış, mahallelilerden ilgi gördü.

Açılışa TKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Senem Doruk İnam ve Konak Belediye Başkan adayı Burhan Aksakal da katıldı.

TKP adayları konuşmalarında bölgenin köklü bir mücadele geleneğine sahip olduğunu vurguladılar. Komünistlerin elinin değmesiyle her mekanın çiçek gibi açtığını vurgulayan TKP İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı İnam, semt evinin bölgede emekçi halkın mücadelesine büyük katkılar koyacağını vurguladı. Bu seçim döneminde, komünistlere farklı bir bakış olduğunu belirten TKP Konak Belediye Başkan adayı Aksakal, bu ilgiyi değerlendireceklerini ve büyüteceklerini söyledi.

Etkinlik müzik dinletisiyle devam etti.

ÇINARTEPE SEMT EVİ NEREDE?

Çınartepe Semt Evi'nde çeşitli başlıklarda atölyeler, etütler ve toplantılar yapılması planlanıyor.

Adres: Çınartepe Mahallesi 2648.sokak No:22 Konak/İZMİR