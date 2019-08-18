İzlanda 'ölen' ilk buzulu için tören düzenledi

İzlanda, ülkenin 'ölen' ilk buzulu Okjokull için tören düzenledi.

İzlanda, 700 yaşındayken "ölü" ilan ettiği eriyen Okjokull buzulu için tören düzenledi.

Bir zamanlar dağ buzulu olan Okjokull'dan geriye, bir volkanın kraterini saran küçük bir buz kütlesi kaldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, törene İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, Çevre Bakanı Gudmundur Ingi Gudbrandsson ve eski İrlanda Başbakanı Mary Robinson katıldı.

Bir zamanlar buzulun olduğu bölgeye koyulan bakır plakada "Ok İzlanda'nın buzul statüsünü kaybeden ilk buzuluydu. Gelecek 200 yılda tüm belli başlı buzullarımızın başına aynısının geleceğini tahmin ediyoruz. Bu anıt yaşananların farkında olduğumuzu ve neler yapılması gerektiğini bildiğimizi onaylamak için yerleştirilmiştir. Bunu başarıp başaramadığımızı ancak siz bilebileceksiniz" ifadesi yer aldı.