İzmir'de, İZBAN Genel Müdürlüğü'nde araç bakım teknikeri olarak görev yapan bir işçi, yedinci katta bulunan evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

İzmir'de bir İZBAN işçisi yaşamına son verdi.

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İzmir’de, raylı sistemle toplu taşıma hizmeti veren İZBAN’da araç bakım teknikeri olarak beş yıldır görev yapan Ahmet Y., Çiğli Evka-2’de evlerinin bulunduğu apartmanın yedinci katından atlayarak intihar etti.

Bekar olan Ahmet Y.’nin, bir süredir "iki uçlu duygudurum bozukluğu" nedeniyle tedavi gördüğü iddia edildi.

Ahmet Y.’nin Çiğli Evka-2’de düzenlenecek cenaze töreninin ardından, Menemen’de toprağa verileceği öğrenildi.