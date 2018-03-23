İyi Parti'ye geçip geri dönen AKP'liye ihraç kararı

AKP'den İyi Parti'ye, oradan da yeniden AKP'ye geçen Ayşe Öztürk, ihraç istemiyle il disiplin kuruluna sevk edildi.

Adana'da AKP Kadın Kollarında görevliyken törenle İYİ Parti’ye geçip, birkaç hafta sonra ise AKP’nin Sarıçam İlçe Kadın Kolları Başkanlığına atanan Ayşe Öztürk, ihraç istemiyle il disiplin kuruluna sevk edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, AKP Sarıçam İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak çalışmalara başlayan Ayşe Öztürk'ün İYİ Parti'ye geçtiği anlaşılınca Genel Merkezin talimatıyla hakkında hazırlanan dosya ile İl Disiplin Kuruluna sevk edildi.

İYİ Parti Adana İl Başkanı Metanet Çulhaoğlu ise “Ayşe Hanım bize katıldı ve çalışmalara başladı. Ama sanıyorum gördüğü baskılar nedeniyle tekrar AKP'ye geçmiş olmalı” dedi.