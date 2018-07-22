İyi Parti'den olağanüstü kongre kararı

İyi Parti olağanüstü kongreye gidiyor. Üç hafta içinde yapılması planlanan olağanüstü kongrede Meral Akşener yeniden aday olacak.

İyi Parti olağanüstü kongre yapma kararı aldı. Üç hafta içinde olağanüstü kongrenin yapılacağı, Meral Akşener'in yeniden aday olacağı bildirildi.

İyi Parti'nin seçim sonuçlarını değerlendirmek ve partinin yol haritasını belirlemek üzere Afyon'da yaptığı çalıştayda, partinin olağanüstü kongreye gitmesi kararı ortaya çıktı. Çalıştay kapanışında konuşma yapan Akşener, "Seçim sonuçlarının sorumlusu benim, gereği yapılır" şeklinde konuştu. Akşener'in yeniden aday olacağı belirtildi.

Akşener'in bugün partiden istifa ettiği iddia edilmişti. KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara sosyal medya hesabından duyurduğu istifa iddiasıyla ilgili daha sonra şu paylaşımda bulundu:

Meral Akşener Afyon kampında tartışmalar üzerine istifa ederek salonu terketti. Hatta arabasına kadar gitti ancak yüzlerce partili Akşener'in arabasının önünü kesti. Mehmet Aslan arabasının önüne atladı ve ayağı bile ezildi. Daha sonra ikna edildi ve kongre kararı alındı. — Çağlar Cilara (@caglarcilara) 22 Temmuz 2018