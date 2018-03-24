İyi Parti İlçe Başkanına silahlı saldırı girişimi: Saldırgan polis çıktı

Tire İyi Parti İlçe Başkanı Atakan Duran’a parti binasında silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırgan etkisiz hale getirilerek ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırganın polis memuru olduğu öğrenildi.

Olay, İzmir’in Tire ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan İyi Parti İlçe Binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında parti binasına gelen bir kişi İyi Parti Tire İlçe Başkanı Atakan Duran ile görüşmek istedi. Başkan Duran, kimliği henüz belirlenemeyen şahsı makamına kabul etti. İkili arasında yaşanan kısa diyalogdan sonra şahıs belindeki silahı çıkardı. Bu sırada partililer saldırgana hemen müdahale etti. Boğuşma esnasında silah iki el ateş aldı. Saldırgan etkisiz hale getirildi. Saldırı girişiminde ölen ya da yaralanan olmadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahıs gözaltına alınarak Tire İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

POLİS MEMURUYMUŞ

Duran'a makamında silahlı saldırı girişiminde bulunan U.Y.'nin (32), üç yıldır Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru olduğu öğrenildi. Ödemiş'e 30 kilometre mesafedeki komşu ilçe Tire'de yaşayan U.Y.'nin, neden böyle bir şey yaptığının araştırıldığı belirtildi.

Öte yandan polis memuru U.Y., geçen 27 Haziran'da Tire'deki evinde tabancasını temizlerken, kazayla kendini sağ bacağından vurarak yaralamıştı.

SALDIRIYA İLİŞKİN İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayın ardından İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'ın yaptığı yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Tire ilçemizin İYİ Parti İlçe Başkanı ve arkadaşlarına yönelik saldırı, aslında demokrasimize yapılmış bir saldırıdır. Bugün Saat 16:15’te İYİ Parti Tire İlçe Başkanlığı binasına gelen U.Y. (32), üst kata çıkıp, İlçe Başkanı Salih AtakanDuran ile görüşmek istediğini söylemiştir. Ödemiş’te görevli bir öğretmen olduğunu söyleyen saldırgan, partili arkadaşlarımıza, 'İYİ Parti’yi neden kurdunuz' şeklinde bir soru sormuştur. Teşkilat mensubu arkadaşlarımızın soruya yanıt verdikleri sırada içeri giren İlçe Başkanımız sayın Salih Atakan Duran da sohbete dahil olmuş, fakat U.Y. bir anda belindeki silahına davranarak, saldırı girişiminde bulunmuştur. Partililer tarafından etkisiz hale getirilen U.Y., silâhını iki defa ateşlemiş, çok şükür ki İlçe Başkan Yardımcımız tarafından eline müdahale edildiği için kimseye isabet ettirememiştir. Olaydan haberim olur olmaz yetkililerle yaptığım görüşmelerde, saldırganın öğretmen değil, Ödemiş ilçesinde polis memuru olduğu ve ruhsal sorunları olduğu tarafıma ifade edilmiştir. Olay polise ve adliyeye intikal etmiştir. Adli soruşturma sonucu ne olursa olsun şahsın mümtaz ve kahraman polis teşkilâtına leke sürmesine hiçbir şekilde kabul etmez izin vermeyiz. Başta Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve İYİ Parti ailesi olarak, sevgili Salih Atakan Duran ve arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, olaya gerektiği gibi müdahalede bulunan emniyet mensuplarına ve yetkililerine de teşekkür ediyoruz."