İTÜ yurdunda yangın paniği

İstanbul Teknik Üniversitesi Ferhunde Birkan Kız Öğrenci Yurdu'nda gece 03.30 sularında yangın paniği yaşandı. Güvenliğin anonsu yeterli olmayınca öğrencilerin müdahalesiyle yurt güvenli bir şekilde boşaltıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi yönetimi uzun süredir gerici uygulamalarla, etkinliklerle ve muhalif öğrencilere uygulanan engellemelerle adını duyururken; şimdi de bir ihmalle gündemde...

İTÜ öğrencilerinin üye olduğu bir sosyal medya sayfasıyla duyurulan ufak çaplı yangın yurtta kalan öğrenciler arasında korkuya sebep olurken, yurtlardaki güvenlik sorununu ve ihmalleri bir kez daha akla getirdi.

Dün gece 03.30 gibi Ferhunde Birkan Kız Öğrenci Yurdu'nda yurt görevlileri, öğrencilere yangın çıktığını ve odaları boşaltmaları gerektiğini anons sistemiyle duyurmaya çalıştı. Birçok öğrenci anonsu duymazken, panik halinde öğrenciler odalardaki arkadaşlarını uyandırmaları için yukarı katlara yönlendirildi. Yurtlarda yangın alarmının çalmaması ve yangın merdivenlerinin kilitli olması büyük endişeye sebep oldu. Yangının şans eseri alt katta çıkması ve çok fazla büyümemesi kontrol altına alınmasını sağladı.

İHMALLER ZİNCİRİ

Yurt boşaltıldıktan sonra bazı öğrenciler durumu anlamak için yurt amirlerine merdivenlerin neden kilitli olduğunu sorduğunda, merdivenlerin kullanıma uygun olmadığı, tahliye durumunda yurdun içindeki merdivenlerden daha riskli olabileceği yanıtını aldılar. Bir süre dışarıda soğuk havada beklemek zorunda kalan öğrenciler için bir saat daha yurda girilemeyeceğini söyleyen yurt yönetimi, öğrencilerin bir yer tahsis edilmesi talebini de "yapamayız" diyerek geri çevirdi.

ÖĞRENCİLER TEHDİT EDİLDİ

Böyle bir durumda yurt yönetimine destek olunması gerektiği söylenen öğrencilerden birisi, destek olamayacağını söylediğinde ise isminin alınmasıyla korkutulmaya çalışıldı. Öğrencilerin yurda giriş çıkış saatleri, izin yazmaları gibi konularda hiçbir tolerans göstermeyen, tersine kuralların ihlali söz konusu olduğunda öğrencilerin peşini bırakmayan yönetimin böyle olağanüstü bir durumda öğrencilerin can güvenliğini tehlikeye atarak ne yapacağını bilemeden bilinçsizce hareket etmesi, yönetimin kimin için görev yaptığı ve bu görevin ne için kullanıldığı sorusunu gündeme getirdi.