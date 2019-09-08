İTÜ öğrencisi Taksim'de uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi; arkadaşı yaralandı.

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi Tünel tramvay durağında meydana geldi. İTÜ elektrik mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar, iki arkadaşıyla birlikte tramvay durağında oturuyordu.

İddiaya göre bu sırada yanlarına gelen 2 kişi para istedi. Gençler olumsuz yanıt verince saldırıya uğradı. Halit Ayar ve yanındaki arkadaşı bıçaklandı.

Hastaneye kaldırılan gençlerden Halit Ayar hayatını kaybetti. Saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan diğer gencin ise tedavisi sürüyor.

Ağabeyinin öldürülmesine isyan eden Pelin Ayar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''abim daha hastaneye kaldırılmadan olay yerinde öldü. Abime 6 kere saplandı o bıçak. Ve katili kayıp. Lütfen sessiz kalmayın'' dedi.