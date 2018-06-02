İTÜ Ayazağa kampüsünde Atatürk portreleri çöpe atıldı

İTÜ Ayazağa kampüsünde çok sayıda Atatürk portresi çöp konteynerlerinde bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa kampüsünde, Kimya Metalurji Fakültesi arkasında yer alan çöp konteynerlerine Atatürk portreleri atıldı.

Arı 24 haber sitesinde yer alan habere göre bugün, İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde Kimya Metalurji Fakültesi arkasında bulunan çöp konteynerlerinde birçok Atatürk portresi çöpe atılmış halde bulundu. Portrelerin neden ve kim tarafından çöpe atıldığı ise bilinmiyor. Atatürk portrelerinin yanında çöpe atılan bitirme posterlerinin Kimya Metalurji Fakültesi'ne ait olması da, portrelerin bu fakülteden atılmış olma ihtimalini güçlendirdiği belirtiliyor.

Portreleri çöpe atmak için haftasonunun seçilmiş olmasının olası tepkileri azaltma amacı taşıdığı ifade ediliyor.