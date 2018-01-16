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İttifak görüşmesinin tarihi belli oldu
AKP ve MHP arasında planlanan ittifak için görüşme tarihi belli oldu.
Salı, 16 Ocak 2018 17:29
AKP ile MHP arasındaki ittifak görüşmesi perşembe günü 15.30'da yapılacak.
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