İttifak görüşmesinin tarihi belli oldu

AKP ve MHP arasında planlanan ittifak için görüşme tarihi belli oldu.
Salı, 16 Ocak 2018 17:29

AKP ile MHP arasındaki ittifak görüşmesi perşembe günü 15.30'da yapılacak.