Istranca Ormanları'na kalker ocağı, yarasalara zorunlu göç

Istranca Ormanları’na kalker ocağı yapılması planlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yapan işletme kalkeri dinamit patlatarak sökmek istiyor. Alanın 50 metre yakınında yarasaların bulunduğu Ocak ve Bağlar mağaraları var. Kalker ocağının yapılacağı yerde koruma altında 1600 yarasa yaşıyor.

Kırklareli’ne bağlı Vize ilçesi Sergen köyünde kalker ocağı için ÇED süreci geçtiğimiz günlerde başlatıldı. Kalker ocağı projesinin dosyasında ocak yapılmak istenen alanın tarım ve orman alanı olduğu belirtildi. Dosyada proje kapsamında kalker üretim faaliyetlerinde açık işletme yöntemi kullanılacağı belirtilerek delme - patlatma yapılacağı anlatıldı. Alanın “meşe meşceresi, bozuk meşe meşceresi, ve ağaçsız orman toprağından” oluştuğu ifade edildi.

BÖLGE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ: DÖRT TÜR TOPLAM 1600 YARASA VAR

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, bölge sakinleri projenin Ocak ve Bağlar mağarasının yanında olduğunu ve bu mağaralarda yarasaların yaşadığını belirterek tepki gösterdi. Hazırlanan raporlarda, Bağlar mağarasının yöredeki en önemli yeraltı habitatlarından olduğuna dikkat çekilerek “Mağarada nalburunlu yarasalar, Rhinolophus euryale ve Rhinolophus blasii, bulunmaktadır. Bu türler mağarayı hem kışlama hem de yavrulama için kullanmaktadır. Yaz dönemi araştırmalarında dört türden 1600 yarasa kaydedilen mağarada toplam 9 türe rastlanmıştır. Bunların arasında, Trakya’nın Türkiye sınırları içinde kalan bölümünde ilk kez kayda geçen meta menardi de mevcuttur” denildi.