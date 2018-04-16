İşten çıkarılan taşeron işçisi kalp krizi geçirdi

Mersin’in Akdeniz Belediyesi’nde taşeron işçisi olarak çalışırken güvenlik soruşturması gerekçesiyle işten çıkarılan 55 yaşındaki Ali Aras kalp krizi geçirdi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre; taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin KHK’de, işçilerin güvenlik soruşturmasından geçirilmesi, emekliliği gelenlerin kadroya alınmaması şartı da getirilmiş, bu nedenle Akdeniz Belediyesi’nde 60’ı güvenlik soruşturması olmak üzere 116 işçi işten çıkarılmıştı. Belediyede uzun süredir temizlik işçisi olarak 55 yaşındaki Ali Aras da güvenlik soruşturması nedeniyle geçtiğimiz ay işten çıkarıldı. Eski hükümlü kadrosundan işe giren ve bu hüküm arşivi nedeniyle işten çıkarılan Ali Aras kalp krizi geçirdi ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Akdeniz Belediyesi’nde örgütlü Genel-İş Sendikası’nın şube başkanı Kemal Göksoy, Ali Aras’ın üyeleri olduğunu belirterek, “Güvenlik soruşturması nedeniyle işten çıkarılan arkadaşlarımızdan biriydi. Kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmış. Evinin kira olduğunu, çocuklarının olduğunu biliyorum. İşten çıkarılınca zor durumda kalan arkadaşlarımızdan biriydi” dedi.