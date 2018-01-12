İşte yanlış anlaşılan maaş kalemleri

2018-2019 yılı toplu sözleşmesine yanlış çıkarım yapılan maaş kalemleri olduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin memurlar.net'te yer alan habere göre, 2018-2019 yılı toplu sözleşmesinde, tüm kamu emekçisi maaşlarına uygulanan oransal zamma ilave olarak birçok başlıkta da değişiklikler yapıldı.

Ancak 2018-2019 toplu sözleşmesinde yer alan ek ödemenin, zammın, özel hizmet tazminatının, bir maaş parametresi değişikliğinin, maaşı değiştirebilmesi için bu değişikliğin 2016-2017 toplu sözleşmesinde olmaması gerekiyor.

Konuya ilişkin bazı örnekler şöyle:

1- Zabıta personeli

Bazı zabıta personeli, 2018-2019 toplu sözleşmede yer alan 5 puanlık özel hizmet tazminatı artışını ek bir artış olarak görmektedir. Oysaki, bu artış 2016-2017 toplu sözleşmesinde de vardı. Dolaysıyla 2017 yılına göre 2018 yılında özel hizmet tazminatında artış olmayacaktır.

2- Şefler

Bazı şefler, 2018-2019 toplu sözleşmede yer alan 10 puanlık özel hizmet tazminatı artışını ek bir artış olarak görmektedir. Oysaki, 2016-2017 toplu sözleşmesinde 7 puanlık bir artış vardı. Dolaysıyla 2017 yılına göre 2018 yılında sadece 3 puanlık özel hizmet tazminatında artış olacaktır.

3- Koruma ve güvenlik

Bazı koruma ve güvenlik personeli, 2018-2019 toplu sözleşmede yer alan 5 puanlık ek ödeme artışını ek bir artış olarak görmektedir. Oysaki, bu artış 2016-2017 toplu sözleşmesinde de vardı. Dolaysıyla 2017 yılına göre 2018 yılında ek ödemede artış olmayacaktır.

4- Programcı ve çözümleyiciler

2018-2019 toplu sözleşmesinde yer alan ve programcılar ile çözümleyicilerin yan ödeme puanları, tazminat ve ek tazminat oranlarının artmasını öngören düzenleme 2016-2017 toplu sözleşmesinde de vardı. Dolaysıyla 2017 yılına göre 2018 yılında, programcılar ve çözümleyiciler için yan ödeme, tazminat ve ek tazminat kalemlerinde artış olmayacaktır.