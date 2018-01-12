İşte yanlış anlaşılan maaş kalemleri

2018-2019 yılı toplu sözleşmesine yanlış çıkarım yapılan maaş kalemleri olduğu öğrenildi.
Konuya ilişkin memurlar.net'te yer alan habere göre, 2018-2019 yılı toplu sözleşmesinde, tüm kamu emekçisi maaşlarına uygulanan oransal zamma ilave olarak birçok başlıkta da değişiklikler yapıldı.
Ancak 2018-2019 toplu sözleşmesinde yer alan ek ödemenin, zammın, özel hizmet tazminatının, bir maaş parametresi değişikliğinin, maaşı değiştirebilmesi için bu değişikliğin 2016-2017 toplu sözleşmesinde olmaması gerekiyor.
Konuya ilişkin bazı örnekler şöyle:
1- Zabıta personeli
Bazı zabıta personeli, 2018-2019 toplu sözleşmede yer alan 5 puanlık özel hizmet tazminatı artışını ek bir artış olarak görmektedir. Oysaki, bu artış 2016-2017 toplu sözleşmesinde de vardı. Dolaysıyla 2017 yılına göre 2018 yılında özel hizmet tazminatında artış olmayacaktır.
2- Şefler
Bazı şefler, 2018-2019 toplu sözleşmede yer alan 10 puanlık özel hizmet tazminatı artışını ek bir artış olarak görmektedir. Oysaki, 2016-2017 toplu sözleşmesinde 7 puanlık bir artış vardı. Dolaysıyla 2017 yılına göre 2018 yılında sadece 3 puanlık özel hizmet tazminatında artış olacaktır.
3- Koruma ve güvenlik
Bazı koruma ve güvenlik personeli, 2018-2019 toplu sözleşmede yer alan 5 puanlık ek ödeme artışını ek bir artış olarak görmektedir. Oysaki, bu artış 2016-2017 toplu sözleşmesinde de vardı. Dolaysıyla 2017 yılına göre 2018 yılında ek ödemede artış olmayacaktır.
4- Programcı ve çözümleyiciler
2018-2019 toplu sözleşmesinde yer alan ve programcılar ile çözümleyicilerin yan ödeme puanları, tazminat ve ek tazminat oranlarının artmasını öngören düzenleme 2016-2017 toplu sözleşmesinde de vardı. Dolaysıyla 2017 yılına göre 2018 yılında, programcılar ve çözümleyiciler için yan ödeme, tazminat ve ek tazminat kalemlerinde artış olmayacaktır.