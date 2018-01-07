İşte Türkiye'nin en sakin bölgesi

Samsun’un Bafra ilçesine bağlı eski bir belde olan Kolay Mahallesi'nde son 50 yılda asayiş olayı yaşanmadı.

Samsun'un Bafra İlçesi'ne bağlı Kolay Mahallesi, en huzurlu ve olaysız mahalle olduğu ortaya çıktı. Kolay Mahallesi'nde 50 yıldır asayiş olayları yaşanmadığı öğrenilirken, mahalle sakinleri yaşadıkları yer için "Samsun’un cenneti" yorumunda bulundu.

Mahallede en ufak bir huzursuzluk dahi yaşanmadığına dikkat çeken Kolay Mahallesi Muhtarı Hasan Özcan, “Ben 57 yaşındayım. Bu yaşıma kadar bu mahallede bir olay olduğunu hiç görmedim. Bu mahallede hiç olay olmuyor. Bunun nedeni ise köyümüzün kültür düzeyinin yüksek olması. Yaklaşık olarak köyün yüzde 99’u eğitimli kişidir" dedi.