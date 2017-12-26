İşte tek tip kıyafetin ayrıntıları: 60 bin kişi giyecek, renkler ayrı olacak

696 sayılı KHK’da yer alan ‘tek tip kıyafet’ düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu.

OHAL kapsamında yayımlanan son iki kanun hükmünde kararname (KHK) ile önemli değişikliklere imza atıldı. KHK’lardaki büyük tepki çeken düzenlemelerden ‘Tek tik kıyafet’ uygulamasına göre, "Terörle Mücadele Kanunu" kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlar, duruşmaya sevk nedeniyle cezaevi dışına çıkarılmaları durumunda, ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giyecek.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, "darbeye teşebbüs" suçlarından tutuklu ve hükümlü olanlar “badem kurusu”; diğer "terör" suçlarından tutuklu ve hükümlü olanlar “gri” renkte göğüs ve pantolon bölümü bitişik tulum giyecek.

Kadınların elbiselerinin ayrıntıları bir ay içinde yayımlanacak yönetmelikte düzenlenecek.