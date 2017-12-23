İşte İstanbul'un bir senelik trafik bilançosu

İstanbul'da 2017 yılının 11 ayında 1 milyon 327 bin 666 araç ve sürücüsüne ceza kesildi. Ceza kesilen sürücüler, toplam 307 milyon 355 bin 289 lira ödedi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 2017 yılının 11 ayında İstanbul'da uygulanan trafik cezalarının rakamlarını açıkladı.

CNN Türk'te yer alan habere göre İstanbulluların 2017 yılında en çok yaptığı trafik kural ihlallerinde 355 bin 492 kişi hatalı parktan 33 milyon 771 bin 744 lira, 128 bin 297 kişi hız ihlalinden 34 milyon 322 bin 639 lira, 47 bin 551 cep telefonu kullanımından 4 milyon 517 bin 345 lira, 34 bin 475 kişi emniyet kemeri takmadığı için 3 milyon 275 bin 125 lira ceza kesildi.

Kırmızı ışık ihlallerinin 2017 yılındaki sayısı da 13 bin 524 olurken, 2 milyon 785 bin 944 lira ceza kesildi. 13 bin 573 kişiye alkollü araç kullanmaktan 11 milyon 889 bin 948 lira, 17 bin 334 kişiye de şerit ihlalinden 3 milyon 570 bin 804 lira cezası kesildi.

Fazla yolcu alan 12 bin 33 toplu taşıma aracına 902 bin 475 lira ceza kesilirken, kask takmayan 11 bin 992 motorsiklet sürücüsüne de 1 milyon 139 bin 240 lira ceza yazıldı. Korsan taksilerden 14 bin 422 araca, korsan yolcu taşıdığı için 21 milyon 151 bin 896 lira ceza kesildi. Diğer trafik hataları da eklendiğinde 2017 yılının 11 ayında İstanbul'da toplam 1 milyon 327 bin 66 araç ve sürücüsüne, 307 milyon 355 bin 289 lira trafik cezası yazıldı.

Verilere göre 2016 yılında İstanbul'da 164 ölümlü kaza olurken, 2017 yılında 154 ölümlü kaza yaşandı.