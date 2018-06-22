İşte 'Bu Düzen Değişmeli' diyen adayların paylaşımları

Bu düzen Değişmeli Platformu adayları #‎OylarDüzenDeğişikliğine etiketiyle düzenlenen kampanyaya katıldı.
Cuma, 22 Haziran 2018 21:02

İstanbul 1. Bölge Adayı Aydemir Güler

 

 

 

İstanbul 2. Bölge Adayı Orhan Aydın:

 

 