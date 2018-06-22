İşte 'Bu Düzen Değişmeli' diyen adayların paylaşımları

Bu düzen Değişmeli Platformu adayları #‎OylarDüzenDeğişikliğine etiketiyle düzenlenen kampanyaya katıldı.

İstanbul 1. Bölge Adayı Aydemir Güler

Seçim krizin ağırlaşması anlamına gelecek. Ekonomik, ideolojik, politik, kurumsal, her düzlemde. Bizim seçim çalışmamız bu hesaplaşmaya hazırlanmak anlamına geliyor. Meclise komünistlerin girmesi bu hazırlığı çok güçlendirir. #OylarDüzenDeğişikliğine — Aydemir Güler (@AydemirGuler) 22 Haziran 2018

İstanbul 2. Bölge Adayı Orhan Aydın:

Komünist şair Nazım'ın, Nazım'ı yüreğinde taşıyan milyonların ülkesine sosyalizm çok yakışır. İnsanca bir yaşama ancak böyle kavuşulur. #OylarDüzenDeğişikliğine pic.twitter.com/fLx7XhHH4R — orhan aydın (@orhanaydin6) 22 Haziran 2018

Günü kurtarmak istersen, kurtardığın patron hesabına çalıştığın uzun iş günlerin olacak. Hepsi bu. Ama ülkeyi kurtarmak istersen..#OylarDüzenDeğişikliğine pic.twitter.com/WEX8cZntJn — orhan aydın (@orhanaydin6) 22 Haziran 2018

Sanatı tacirlerin, bankaların eline düşürmeyin, yobazın karanlığına boğdurmayın, ey aydın, emekçi insanlar! #OylarDüzenDeğişikliğine pic.twitter.com/KjBoo7AS6d — orhan aydın (@orhanaydin6) 22 Haziran 2018

İstanbul 3. Bölge Adayı Atakan Boyoğlu

Kanser hastalarına sağlık hizmeti yerine sadaka vermeyi seçen kan emicilerden hesap sormak için #OylarDüzenDeğişikliğine — Atakan Boyoğlu (@atakanboyoglu) 22 Haziran 2018

Ve savaştan kaçan yoksul göçmenlerin cebindeki son parasını ondan alıp sahte can yeleği satan adilerlerden ve komşu ülkelere savaş ihraç eden din simsarlarından hesap sorabilmek için #OylarDüzenDeğişikliğine — Atakan Boyoğlu (@atakanboyoglu) 22 Haziran 2018

Ve savaştan kaçan yoksul göçmenlerin cebindeki son parasını ondan alıp sahte can yeleği satan adilerlerden ve komşu ülkelere savaş ihraç eden din simsarlarından hesap sorabilmek için #OylarDüzenDeğişikliğine — Atakan Boyoğlu (@atakanboyoglu) 22 Haziran 2018

Ankara 1. Bölge Adayı Ali Rıza Aydın

Patron yeni araba alırken sen eve soğan alamıyorsan "Esnaf ve Ticaret Bakanlığı" vaadine değil işçi sınıfı iktdarına ihtiyacın var demektir. O halde #OylarDüzenDeğişikliğine — Ali Rıza Aydın (@AliRizaAyd) 22 Haziran 2018

Çanakkale adayı Berna Aksoy

Köylü nüfusun altına sokulduğu borç yükü,patron hükümetlerinin halk düşmanı politikalarının, tarım tekellerinin ve şüphesiz bunlarla çakışan banka sermayesinin oluşturduğu sömürü zincirinin ürünüdür. KÖYLÜLERİN BANKA BORÇLARI SİLİNMELİDİR #OylarDüzenDeğişikliğine pic.twitter.com/2iBTTUqRfy — Berna ERSOY -Çanakkale Bağımsız Milletvekili Adayı (@bernayalcnersoy) 22 Haziran 2018

Çöp kutularında bulma hayatını diye, insanca yaşam için #OylarDüzenDeğişikliğine pic.twitter.com/2VMZBZa9do

— Berna ERSOY -Çanakkale Bağımsız Milletvekili Adayı (@bernayalcnersoy) 22 Haziran 2018

İzmir 2. bölge adayı Kemal Okuyan

NATO’dan çıkmayan bir Türkiye aydınlığa çıkmaz. #OylarDüzenDeğişikliğine — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) 22 Haziran 2018

Gökdelenleri diktiler, yangın çıkıyor itfaiyenin merdiveni yetişmiyor. Bu kafasızlıktan kurtulmak için #OylarDüzenDeğişikliğine — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) 22 Haziran 2018

Bazıları Erdoğan’ın düzeni bozduğunu sanıyor. Bu düzenin Erdoğan’a ihtiyacı vardı. 16 yıl patronlara çalıştı Erdoğan ve elbette kendine! Bu komünist propagandası değil, yalnızca komünistlerin dile getirdiği açık gerçek. #OylarDüzenDeğişikliğine — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) 22 Haziran 2018

İzmir 1. bölge adayı Deniz Arık Binbay

Adana Adayı Tuğçe Sezen Gedik

İmam Hatipler Kapatılsın Diye #OylaraDüzenDeğişikliğine — Tuğçe Sezen Gedik (@TugceSezenGedik) 22 Haziran 2018

Hastalara müşteri gözüyle bakılmadığı bir ülke için #OylarDüzenDeğişikliğine — Tuğçe Sezen Gedik (@TugceSezenGedik) 22 Haziran 2018

Eskişehir adayı Oktay Yolsever

Yıktınız, yaktınız, sattınız, Haydarpaşa, emek sineması, AKM... geziyi de mimar Sinan’ı da yedirmeyiz! pic.twitter.com/dLisFhetV8 — Oktay Yolsever (Eskişehir Bağımsız MV Adayı) (@OktayYolsever) 22 Haziran 2018

Kadınlarımız sosyalizmle özgürleşecek! Aydınlanma ve bilim hükmedecek, çete düzeni çökecek! #OylarDüzenDeğişikliğine pic.twitter.com/LfvHpdpNjS — Oktay Yolsever (Eskişehir Bağımsız MV Adayı) (@OktayYolsever) 22 Haziran 2018