İşte 36. ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması bilançosu

AKP'nin sokaklara polis noktaları kurarak yaptığı operasyonlar sürüyor.

AKP'nin "Yeditepe Huzur" uygulaması adı altında yaptığı son uygulamada yaklaşık 12 bin kişinin sorgusu yapıldı. Toplam 107 kişi gözaltına alındı.

120 noktada 2 bin 400 polis ile gerçekleştirilen "36. Yeditepe Huzur" uygulamasında 11 bin 996 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Aynı uygulamada 107 kişi de gözaltına alındı. Uygulamada 3 bin 344 aracın sorgusu yapılırken 81 araç trafikten men edildi. 355 işyerinin denetimi yapılırken 26 işyerine işlem yapıldı.

Yapılan uygulamada toplam 176 bin 964 TL ceza yazıldı.