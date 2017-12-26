İstanbul'un o ilçesinde 1+1 daireler yasaklandı

AKP'li Üsküdar Belediyesi ilçede 1+1 dairelerin yapımının yasaklandığını açıkladı.

AKP'nin gerici uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Bir süredir "yalnız yaşayanlar" ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca da "ailenin kutsallığı" temalı karşı propaganda yürütülürken AKP'li Üsküdar Belediyesi de 1+1 dairelerin yapımının yasaklandığını açıkladı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ilçedeki yeni imar projelerinde siteleşmenin, 1+1 yapıların ve gökdelenlerin yer almayacağını açıkladı.

Türkmen, "Kesinlikle otoparksız proje olmayacak. Bütün binaların altı otopark olacak. Açık otopark yerine kapalı otoparkı önemsiyoruz. Otoparksız projelere onay vermiyoruz. Bir kırmızı çizgimiz de bir artı bir konut olmayacak. Bir artı bir hiçbir projeye ruhsat vermeyeceğiz.

Üsküdar’da gökdelen yok. O defteri kapattık. Binalar 5, 6, 7 katı geçmeyecek, yoğunluk artamayacak. Bunun en canlı stratejik örneklerinden bir Çamlıca Camii etekleri" diye konuştu.