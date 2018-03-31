İstanbul'un iki ilçesinde bazı mahalleler riskli alan ilan edildi

Bakanlar Kurulu tarafından İstanbul'un Eyüp ve Küçükçekmece ilçelerinde bazı mahallelerin riskli alan ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

İstanbul'un Eyüp ilçesi Akşemsettin ve Çırçır Mahallelerinde bazı bölgeler Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edildi.

Bakanlar Kurulunun riskli alan ilanına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aynı tarihli Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İkitelli (Atatürk) Mahallesi'nde bazı bölgeler de Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edildi.

Buna göre, Küçükçekmece ilçesi İkitelli Mahallesi sınırları içinde kalan bazı bölgeler riskli alan olarak belirlendi.

Söz konusu karar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 8 Ocak tarihli yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a göre alındı.