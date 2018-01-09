İstanbul'da yangın: Karşı kıyıdan da görüldü

Fatih’te bulunan bir iş hanında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına 5 ilçeden itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, 06.30 sıralarında Fatih Mollafenari Mahallesi Küçükyıldız Hanı Sokağında bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iş hanında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 5 ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın yerine gelen ekipler yangını söndürmeye çalıştı.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri handaki dumanı tahliye etti. Yangında yaralanma ve can kaybı olmazken işyerlerinde ciddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yangın karşı kıyıdan da görüldü.