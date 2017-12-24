İstanbul'da sular kesildi

İstanbul'un büyük bölümünde sular kesildi.

İstanbul'da özellikle Şişli, Beyoğlu, Arnavutköy, Kağıthane, Beşiktaş ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor.

20 saattir su olmayan ilçeler olduğu söylenirken, İSKİ'ye gelen şikayetlerin giderek arttığı belirtiliyor.

İSKİ'den konuyla ilgili açıklama gelmezken, kimi yerlerde bugün öğleden sonra su gelmeye başladı.

İSKİ’nin web sitesinde, 23 Aralık 22:00’da suların geleceği belirtilirken, sonra 24 Aralık 04:00’te giderileceği şeklinde güncellendi, daha sonra ise 24 Aralık 06:00’da giderileceği şeklinde güncellendi, en son saat öğlen saat 12’de suların geleceğine dair bir duyuru yayınlayan İSKİ daha sonra bu duyuruları sitesinden kaldırdı.