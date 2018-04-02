İstanbul'da şoför genç kadını otobüste alıkoydu: 18 yıl hapsi isteniyor

İstanbul'da otobüsten inmek isteyen genç kadını araçta alıkoyan şoföre 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul’da halk otobüsünde son yolcu olarak kalan 19 yaşındaki bir kadın, inmek istediği halde şoförün durmadığını ve ışıkları kapatıp yanına gelerek kendisini alıkoyduğunu söyledi. Kadının ailesini araması üzerine aracın kapısını açan şoförün 18 yıla kadar hapsi isteniyor.

Habertürk'ün haberine göre, İstanbul’da şubat ayında Mecidiyeköy’den Ortaköy’e giden özel halk otobüsüne binen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi bir kadın, tüm yolcuların inmesi üzerine otobüste tek yolcu olarak kaldı. Genç kadın saat 22:00 sıralarında bindiği otobüsten inmek için iki kere düğmeye bastı ancak şoför A.A. durmayarak devam etti.

Ardından A.A., aracı durak dışında bir yerde durdurup ışıkları kapatarak kadının yanına gitti. Şoför, kadına kendisiyle konuşmak istediğini ve kimseyi aramamasını söyledi. Kendisini zorla alıkoyan şoföre tepki gösteren kadın telefonla ailesini arayarak yardım istedi. A.A. bunun üzerine aracın kapılarını açtı.

Genç kadın araçtan inince karakola giderek A.A. hakkında şikayette bulundu, ifadesi alınan A.A. kadını alıkoyduğunu reddetti.

Olay hakkında başlatılan soruşturmayı tamamlayan savcılık, iddianamede, şüphelinin kadını rızası dışında araçtan indirmeyerek kısa süre de olsa alıkoyduğu ve konuşmak istediğini belirterek cinsel tacizde bulunduğunu ifade etti.

Kadının kararlı tavırları nedeniyle olayın ileri boyutlara varmadığı ifade edilen iddianamede, A.A.’nın “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel taciz” suçlarından 18 yıla kadar hapsi istendi.