İstanbul’da seyir halindeki özel halk otobüsünde yangın

Sultanbeyli-Mecidiyeköy hattında çalışan özel halk otobüsünde TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken yangın çıktı.

İstanbul Ümraniye’de TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan bir özel halk otobüsünde yangın çıktı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda sürücü aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti. Otobüsün kullanılamaz hale geldiği olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde TEM Otoyolu Çavuşbaşı mevkisinde seyreden 522ST Sultanbeyli-Mecidiyeköy hattında çalışan özel halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Otobüs sürücüsünün aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüs yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.