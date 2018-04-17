İstanbul'da polisten TKP'lilere silahlı tehdit

Üsküdar'da 'Boyun Eğme' gazetesi satan TKP'lilere, TEM'de çalıştığını söyleyen bir polis silah doğrulttu.

İstanbul'da, Altunizade Metrobüs Durağı’nda iş çıkışı saatlerinde Boyun Eğme dergisi satışı ve 1 Mayıs çalışması yürüten Türkiye Komünist Partisi (TKP) Üsküdar ilçe örgütü üyelerine polis tarafından silah çekildi.

Yurttaşların yoğun ilgisi ile karşılanan dergi satışı esnasında, bir grup resmi giyimli polis dergi satışına ilişkin "alındı belgesi" isteme bahanesiyle TKP üyelerinin yanına gelerek silahını çıkardı ve çalışma yapanlara GBT sorgusu yapmaya başladı.

Silahın çıkarılmasına TKP üyelerinin tepki göstermesi üzerine tehdit dozunu artıran polis, Terörle Mücadele Şubesinde (TEM) görev yaptığını ekleyerek bir TKP üyesine silah doğrulttu.

TKP’lilerin ve çevredeki yurttaşların tepkilerinin artması üzerine geri adım atan polis memuru, olay mahalinden uzaklaştı.