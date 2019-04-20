İstanbul'da kadın cinayeti: Silahla vurduğu eşini hastane önüne bıraktı

İstanbul Sancaktepe'de boşanmak istediği bahanesiyle eşini pompalı tüfekle vuran kişi, yaralı kadını özel bir hastanenin önüne bıraktı. Genç kadın, hastane önünde hayatını kaybetti.

İstanbul Sancaktepe'de boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle vuran kişi, yaralı kadını özel bir hastanenin önüne bıraktı. Genç kadın, hastane önünde hayatını kaybetti.

Eyüpsultan Mahallesi'nde meydana gelen olayda Arzu Sabancaoğlu (25) eşi Deniz Sabancaoğlu (34) tarafından boşanmak istediği bahanesiyle öldürüldü.

HASTANE ÖNÜNE BIRAKIP KAÇTI

Eşini vuran Deniz Sabancaoğlu otomobiliyle, yaralı kadını Kadıköy'de bulunan özel bir hastane önüne bırakıp kaçtı. Yapılan müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti.

Eşini öldüren Deniz Sabancaoğlu polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Deniz Sabancaoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.