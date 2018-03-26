İstanbul'da ilkokul öğrencilerine intihar videosu

İstanbul Beylerbeyi'nde bulunan İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nda dördüncü sınıf öğrencilerine din kültürü öğretmeni tarafından intihar videosu izlettirildi.

İstanbul Beylerbeyi'nde İTÜ Geliştirme Vakfı'na ait okulda din kültürü öğretmenliği yapan Mustafa Oğuz Güngördü, dördüncü sınıf öğrencilerine derste intihar videosu izlettirdi.

Videoyu izleyen öğrencilerin olumsuz etkilenmesi ve durumu aileleriyle paylaşmasının ardından veliler okul yönetimini arayarak şikayetçi oldu.

Güngördü'nün öğrencilere izlettiği Sevginin Sessizliği’ isimli videoda, babasının konuşma engeli nedeniyle intihar eden bir çocuğun hikayesi anlatılıyor.

Veliler, Güngördü'nün bundan önce de öğrencilere ''99 kez cinayet işleyen ve işlediği 100. cinayetin ardından tövbe edip cennete giden bir adamın hikayesi''ni anlattığını belirtti.

Konuyla ilgili soL'a bilgi veren ve Güngördü'nün bazı konularda velilerle gerilim yaşadığını aktaran bir veli durumu, ''Çocuklar söz konusu konusu videodan olumsuz anlamda etkilenmiş durumda'' sözleriyle açıklarken, ''Aynı öğretmen okul açıldığında yapılan genel değerlendirme sınavı öğrenci öğrencilere 'Haydi bir besmele çekin' diye telkinde bulunmuştu. Video tüm dördüncü sınıflara izlettirilmiş, okul yönetiminden herhangi bir açıklama gelmedi, video izletilmeden önce bilgileri var mıydı bilemiyoruz. Videoyu izleyen çocuklardan bazıları, filmin sonunda ağlamaya başlamış'' ifadelerini kullandı.