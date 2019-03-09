İstanbul'da ilk Semt Evi Aydınlı'da açıldı

Türkiye Komünist Partisi'nin emekçi mahallelerinde güçlenme ve örgütlenme hamleleri sürüyor. Bu kapsamda İstanbul Tuzla'da bulunan Aydınlı Mahallesi'nde ilk Semt Evi açıldı. Açılışa TKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu ve şair Nihat Behram da katıldı.

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) “Emekçilere…” sloganıyla gerçekleştirdiği 2018 konferansı sonrasında emekçi mahallelerinde yerelleşmesinin önemli adımlarından olan Semt Evleri'nden biri daha İstanbul Tuzla'da bulunan Aydınlı Mahallesi'nde açıldı.

İstanbul'da ilki Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi'nde açılan Semt Evi'nin açılışına Türkiye Komünist Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu ve şair Nihat Behram da katıldı.

Açılış konuşmasında Aydınlı Semt Evi'nin dayanışmanın, aydınlanmanın ve mücadelenin merkezi olması hedefiyle açıldığı belirtildi. Aydınlı'nın üç sanayi bölgesi ve tersanelerin yakınında olması nedeniyle sömürünün en yoğun ve en acımasız bir noktada yer aldığı vurgulanarak, dayanışmanın ve mücadelenin de en güçlüsünün burada oluşturulması gerektiği kaydedildi.

Açılış konuşmasının ardından söz alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu, yerel seçimlere katılan partilerin ilkesizliğinin ve adayların birbirinden farksız olmasının altını çizerek TKP'nin seçimler ilkeli duruşu temsil edeceğini söyledi. Karaoğlu, emekçileri Semt Evleri'nde bir araya gelmeye, dayanışma ve mücadeleyi yükseltmeye davet etti.

Etkinlikte söz alan şair Nihat Behram ise "Büyük yangınlar küçük kıvılcımlarla başlar. Bu nedenle burada açılan Semt Evi çok önemlidir ve büyümelidir" dedi. Seçimlerde halkın umudunu çalmayan tek partinin TKP olduğunu belirten Behram, "Seçim, ülkedeki karanlığı dağıtma seçimidir. Bizim alacağımız oylar düzeni korkutur" dedi. Behram, konuşmasının "Örgütün Gücü" adlı şiiri ile bitirdi.

Sinevizyon gösteriminin yapıldığı etkinlik, TKP'nin 10 Mart'ta Kartal Meydanı'nda düzenleyeceği mitinge çağrı ile son buldu.