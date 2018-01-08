İstanbul'da helikopter destekli operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, 39 ilçede 2 bin 400 polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur Uygulaması" gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da "Yeditepe Huzur asayiş uygulaması" kapsamında, 39 ilçe ve 120 noktada, 2 bin 400 polisin katılımıyla helikopter destekli denetim gerçekleştiriliyor.

Kent genelinde saat 20.00'da başlatılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu 2 bin 400 polis katılıyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor.