İstanbul'da fırtına: Su seviyesi 4 metreye çıktı

İstanbul Boğazı kıyılarında lodos nedeniyle dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi 3-4 metre yüksekliğe kadar çıktı.
DHA'nın haberine göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO da bazı seferler iptal edildi:
İDO'da iptal olan seferler:
07.00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07.30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot
07.45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
07.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
BUDO'da iptal olan seferler:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
07.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi