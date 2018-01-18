İstanbul'da fırtına: Su seviyesi 4 metreye çıktı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle deniz seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

İstanbul Boğazı kıyılarında lodos nedeniyle dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi 3-4 metre yüksekliğe kadar çıktı.

DHA'nın haberine göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO da bazı seferler iptal edildi:

İDO'da iptal olan seferler:

07.00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07.30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot

07.45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

07.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO'da iptal olan seferler:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

07.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi