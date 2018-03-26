İstanbul'da Çiftlik Bank şubesi soyuldu

Çiftlik Bank’ın Beylikdüzü Şubesi gece saatlerinde soyuldu. Şube sahibi 'İçeri girip sadece gıda çalmışlar. Kasaya dokunmamışlar. Mağdurdum, bir daha mağdur oldum' dedi.

Milyonlarca lirayı toplayıp ortadan kaybolan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Çiftlik Bank Şarküterileri için "franchising" yöntemi ile Türkiye genelinde 150 bayilik verdi. Her bayi başına yaklaşık 100 bin lira para alan Aydın'ın kaçmasının ardından Çiftlik Bank şarküterileri de kapandı.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, Çiftlik Bank mağdurlarından M.S.G., sisteme yaklaşık 1 milyon 200 bin lira para yatırarak Çorlu, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Şirinevler, Esenler ve Beşiktaş'ta şarküteriler açtı. M.S.G.'nin Beylikdüzü'ndeki şubesi ise gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu.

Çiftlik Bank mağduru M.S.G., polise verdiği ifadede, "Bu sisteme milyonun üzerinde para yatırdım, ben de dolandırıldım. Benim dışımda ailem de sisteme yaklaşık 500 bin lira para yatırdı. Sabah polisler şubenin soyulduğunu söyledi. Hırsızlar içeri girip sadece yiyecekleri çalmışlar. Götüremedikleri ürünleri de yerlere atmışlar. Diğer Çiftlik Bank mağdurlarının olayı gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Şahıslar hakkında şikayetçi oldum. Diğer 5 şubemi kapattım. Bir tek burası kalmıştı. Beylikdüzü Şube'yi de önümüzdeki günlerde kapatacaktım. Mağdurdum, bir daha mağdur oldum" dedi.