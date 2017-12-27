İstanbul'da 'ByLock' operasyonu: 23 gözaltı

İstanbul'da "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle 23 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "FETÖ" soruşturmaları kapsamında, "ByLock" kullandığı iddia edilen 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 23 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildiği ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
35 kişiyi gözaltına almak için başlatılan çalışma sürüyor.