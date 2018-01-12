İstanbul'da bir artı sıfır ev yasağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı İstanbul İmar Yönetmeliği bugün yürürlüğe giriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde bugün oylanacak yeni yönetmelikle değişen maddelerin büyük bölümüne, daha önce uygulanmakta olan İstanbul İmar Yönetmeliğinin lehine olan maddeler ilave edildi.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, bundan böyle İstanbul’da inşa edilecek yapılarda, banyo, mutfak ve yatak odasının bir arada olduğu 1 artı 0 daire yapılamayacak. Bundan sonra en küçük daireler 1 artı 1 olacak. Ruhsatlı ve iskanlı ticari yapıların katlarında, asma katların yapılmasının önü açılacak.