İstanbul'da 16 ilçenin elektriği kesilecek

İstanbul’da bugün, (03 Nisan Çarşamba) 16 ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacak.

İstanbul’da bugün, 16 ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacak. BEDAŞ’tan yapılan açıklamada Arnavutköy, Başakşehir, Eyüp, Fatih, Silivri, Kağıthane, Sarıyer, Bayrampaşa, Bahçelievler, Küçükçekmece, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Beyoğlu ilçelerinde, bazı mahalle ve sokaklarda planlı elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu.

Elektrik kesintisinin yapılacağı mahalle ve sokaklar şöyle:

ARNAVUTKÖY

- HACIMAŞLI Mh. ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

- ZİYA GÖKALP Mh., MUHSİN ERTUĞRUL Cd., (İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ALTINŞEHİR Mh., TAŞOVA Sk., KARACAN Sk., BARBAROS Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜP

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., RUMELİ Sk., CUMHURİYET Cd., ÇAMLICA Sk., 2.DERE Sk., 1.GONCA Sk., KARLI Sk., 5.LALE Sk., GÖKTÜRK Cd. ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

- TAYA HATUN Mh., MAHMUTPAŞA HAMAMI Sk., MAHMUTPAŞA YOKUŞU Cd., ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ŞEHSUVAR BEY Mh., ARAPZADE AHMET Sk., AYNÜLHAYAT ÇIKMAZI Sk., GEDİKPAŞA Cd., KADIRGA HAMAMI Sk., KADIRGA LİMANI Cd., NEVİYE Sk., PAYE Sk., SARAYİÇİ ÇIKMAZI Sk., SARAYİÇİ Sk., SERGERDELER ÇIKMAZI Sk., MUHSİNE HATUN Mh., BÜYÜK KÖMÜRCÜ Sk. ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- TAYA HATUN Mh., MAHMUTPAŞA HAMAMI Sk., MAHMUTPAŞA YOKUŞU Cd. ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

- GAZİTEPE Mh., KARASİNAN Cd. ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

- ÇELİKTEPE Mh., ALKILIÇ Sk., ŞEHİT AHMET ÇORBACI Sk., HALİLPAŞA Sk., POLAT Sk., ATABEY Sk., (İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- TALATPAŞA Mh., SULTANŞAH Sk., ASLANGAZİ Cd., BÜYÜKBEY Sk., ANKA Sk., İPEKKUŞAĞI Sk., EMİRGAZİ Cd., BAŞÇİÇEK Sk., AKIŞLI Sk., NURSİMA Sk., ULAŞ Sk. ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

- REŞİTPAŞA Mh., BAHAR Sk., DEĞİRMENTEPE AYHAN Sk., MAZHAR REŞİTPAŞA Sk., PALMİYE Sk., POSTAYOLU Cd., SALİHBEY Sk., SEZAİ BEY Cd., ŞİRİN Sk., TUNCAY ARTUN Cd. ve civarında 09:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

-CEVATPAŞA Mh., KOMİSER REŞAT Cd., GÖKHAN Sk., MİLLET Cd., (İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

- ŞİRİNEVLER Mh., BARBAROS Cd., DUMLU 1 Sk., ULU Sk., ZEKİ MÜREN Sk., KASIRALTI Sk., SARAY Cd., GÖKTAŞ Sk., ALPTEKİN Sk., AKALIN Sk. ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

- ATAKENT Mh., 2. FATİH Cd., 1.İKİTELLİ Cd., (İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ATATÜRK Mh., İKİTELLİ Cd., 1.LALE Sk., CAN Sk., GÜLAY Sk. ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- TEVFİKBEY Mh., MUAMMER AKSOY Cd., 4.KARANFİL Sk. ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ATATÜRK Mh., GÜREL Sk., HÜRRİYET Cd., İKİTELLİ Cd. ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

- ÇINAR Mh., 1421. Sk., 1422. Sk., 1423. Sk., 1467. Sk., 1468. Sk., 1469. Sk., 1470. Sk., 1471. Sk., FİKRİ SÖNMEZ Cd., ERZURUM KONGRE Cd., SİVAS KONGRE Cd., 1426. Sk., PINAR Mh., 1482. Sk., 1483. Sk., 1484. Sk., 1485. Sk., 1486. Sk. ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ÖRNEK Mh., DOĞAN ARASLI Bul., FİKRİ SÖNMEZ Cd., AHMET ARİF Cd., ERZURUM KONGRE Cd., PINAR Mh., AHMET ARİF Cd., ERZURUM KONGRE Cd., FİKRİ SÖNMEZ Cd., SİVAS KONGRE Cd. ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 753. Sk., 757. Sk., 751. Sk., 754. Sk., ŞAKİR ZÜMRE Cd., OSMAN ÖZKÜÇÜK Sk., HÜRRİYET Mh., CENGİZ TOPEL Cd., 314. Sk., 320. Sk., KÖŞK Cd., YENİ MAHALLE Mh., 501. Sk., 502. Sk., 503. Sk., MERDİVENLİ Cd., ŞEMSİPAŞA Mh., 37. Sk., 39. Sk. ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

-YEŞİLKÖY Mh., İNÖNÜ Cd. ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22399-12385)

BEYLİKDÜZÜ

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., KARANFİL Cd. ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- YAKUPLU Mh., LİMAN Cd. ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- KAVAKLI Mh., BİZİM Sk., YILDIRIM Cd. ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

-HAZNEDAR Mh., MARMARA Cd., ŞEVKETDAĞ Cd., KÖŞKLER Sk., KINALI Cd., HEYBELİ Cd., ADALAR Sk., ALTINTAŞ Sk., CAMİ Sk. ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

- KAPTANPAŞA Mh., KULAKSIZ KÜLLHANI ÇIKMAZI Sk., KULAKSIZ HAMAMI Sk., BÖREKÇİ BAYRAM Sk., HACI SÜLEYMAN Sk., KULAKSIZ Cd., MAŞA Sk., KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU Cd., KALAFATÇI YUSUF Sk., BARUTÇU ONBAŞI ÇIKMAZI Sk., PİYALE DEĞİRMEN Sk., KULAKSIZ Mh., KULAKSIZ Cd., OKÇU YÜCEL Sk., KASIMPAŞA KABRİSTANI Sk., KULAKSIZ ÇEŞME Sk., KARAKOL Sk., ARDA Cd. ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- KÜÇÜK PİYALE Mh., BOSTAN ÇIKMAZI Sk., MUHALLEBİCİ ÇIKMAZI Sk., KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU Cd., CAMCI ÇIKMAZI Sk., NALINCI BAYIRI Sk., PİŞMANİYE Sk., GEDİK ABDİ CAMİİ ÇIKMAZI Sk., SAKALAR ÇIKMAZI Sk., KÜREKÇİ ÇIKMAZI Sk., AĞAÇ KÖPRÜ Sk., ALTIN TOP Sk., MÜMEYYİZ ÇIKMAZI Sk., PİYALE DEĞİRMEN Sk., KUTUCU ÇIKMAZI Sk., BAHÇE İÇİ Sk., KULAKSIZ Mh., NALINCI BAYIRI Sk., EYÜP PAŞA Sk. ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- KÜÇÜK PİYALE Mh., FİŞEKHANE DERESİ Cd., TOPRAK TABYA Sk., PİYALEPAŞA Bul., PİŞMANİYE Sk. ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.