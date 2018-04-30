İstanbul'da 1 Mayıs öncesi polis ablukası

Polis İstanbul'da 1 Mayıs öncesi başta Taksim Meydanı olmak üzere pek çok merkeze bariyerler kurdu, polisler "huzur ve güven denetimi" adı altında GBT taramalarına başladı.

Polis, 1 Mayıs için Taksim Meydanı'nın birçok noktasına bariyerler yığdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gece saat 01.00'den itibaren TIR'larla getirilen bariyerler, İstiklal Caddesi girişi, Cumhuriyet Anıtı çevresi gibi noktalara konuldu. İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollara da bariyerler indirildi. Öte yandan İstanbul'da polis 1 Mayıs öncesi, bin 800 personelle 360 noktada vatandaşlara kimlik kontrolü ve üst araması yaptı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.