İstanbul'a gelen İtalya vatandaşının cesedi bulundu

İstanbul'a geldikten bir gün sonra kaybolan İtalya vatandaşı Alessandro Fiori'nin Sarayburnu'nda cesedi bulundu.

İstanbul'a iki hafta önce gelen İtalya vatandaşı 33 yaşındaki Alessandro Fiori'nin cesedi Sarayburnu'nda ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre, İtalya'da bir pazarlama şirketinde müdür olan 33 yaşındaki Alessandro Fiori, 13 Mart günü İstanbul'a geldi. Şişli'de bir otele yerleşen Fiori, bir gün sonra dolaşmak için otelden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

Oğluna telefonla ulaşamayan baba Eligio Filori, İstanbul'a gelerek kayıp başvurusunda bulundu. Babanın kayıp başvurusu üzerine Kayıplar Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Önce kaldığı otel tespit edildi. Geldiği gün Şişli'de bir otele yerleştiği belirlenen Alessandro'nun bir gün sonra otelden çıktığı tespit edildi.

Alessandro Fiori'nin otelden çıktıktan sonra hangi yöne gittiği incelenen kamera görüntüleriyle tespit edildi. Kamera görüntülerinde, Fiori'nin otelden çıktıktan sonra Taksim istikametine ve oradan da Tophane'ye doğru yalnız inerken olduğu belirlendi. Polis Tophane istikametine inen Fiori'nin nereye gittiği istikametini belirlemeye çalışırken, Eminönü'nde bir ceset bulunduğu haberi geldi.

Sarayburnu'da denizden sahile vuran ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kafasında yara izleri bulunan ceset, teşhis için baba Eligio Fiori'ye gösterildi. Baba cesedi teşhis etti. Kesin ölüm nedeni ve kafasındaki yara izinin darptan mı yoksa düşmeden mi kaynaklandığı yapılacak otopsiyle kesinlik kazanacak.