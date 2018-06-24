İstanbul Valisi Şahin: Hiçbir yerde problemimiz yok

İstanbul Valisi Vasip Şahin, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, İstanbul'da seçim güvenliğinin hiçbir sorun olmadan devam ettiğini iddia etti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, oyunu kullandıktan sonra açıklama yaptı. Açıklamasında İstanbul'da seçimlerin hiçbir sorun yaşanmadan gerçekleşeceğini iddia eden Şahin, yaklaşık 40 bin polis ile 6 bin jandarmanın görev başında olduğunu söyledi.

Şahin, açıklamasında şöyle konuştu: "Şu anda bütün sandıklarımızda oy verme işlemi başladı. Hiçbir yerde problemimiz yok. İnşallah akşama kadar bütün vatandaşlarımız huzuru kalp ile büyük bir güvenle özgür iradelerini sandığa yansıtacaklardır" dedi. Biz de bütün emniyet ve jandarma birimlerimizle gereken tedbirleri aldık. Bunlara ihtiyaç kalmadan çok olgun bir şekilde daha önceki seçimlerde de olduğu gibi vatandaşlarımız oylarını kullanacak ve güzel bir seçim idrak etmiş olacağız. Bütün unsurlarımız görevdedir. Yaklaşık 40 bin polisimiz ve 6 bin jandarmamız görevleri başındadır. Kimisi sahada, kimisi ise konuşlandıkları merkezlerde ama herkes görevinin başında."