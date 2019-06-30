İstanbul Valiliği: Küçükçekmece'deki olay bir yanlış anlamadan ibaret

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de dün meydana gelen olayla ilgili açıklama yaptı ve konunun yanlış anlamadan kaynaklandığını, kimsenin şikayetçi olmadığını söyledi.

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de dün meydana gelen olayla ilgili açıklama yaptı. Valilik, "Olayın görgü tanığı, mağdur olduğu iddia edilen çocuk ve çocuğun anne-babasının ifadelerinde 'konunun yanlış anlamadan kaynaklandığı ve herhangi bir kişiden şikayetçi olmadıklarını' beyan ettikleri anlaşılmış olup, adli ve idari tahkikatı sürdürülmektedir" dedi.

Açıklamada, bu ve benzeri olaylarda vatandaşların, toplumsal huzur ve barışı hedef alan provokasyonlara karşı dikkatli olmaları ve güvenlik güçlerine destekte bulunmaları gerektiği vurgulanarak, "Durumu olduğundan çok farklı gösteren, şahsi kimliğini gizleyerek sosyal medya yoluyla provokatif paylaşımlarda bulunanlar mutlaka tespit edilecek ve haklarında yasal işlemler yapılacaktır" denildi.