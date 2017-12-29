İstanbul Üniversitesi'ndeki gericilerden 'Yılbaşı' protestosu

Yılbaşı kutlamaları, Beyazıt Meydanı'nda AGD ismindeki gerici dernek tarafından protesto edildi.

Bugün, cuma namazından sonra saat 14:00 civarında Beyazıt Meydanı'nda toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi gericiler, 'Noel kutlanamaz' başlığıyla yılbaşı kutlamalarına karşı protesto gerçekleştirdi.

Yaptıkları açıklamada yeni yıl kutlamalarını 'dinsizlik' olarak ifade eden gericiler, protestolarına Kuran okuyarak başladı. "Her kim kavme benzemeye çalışırsa onlardandır" yazılı bir pankart açan gerici toplam, açıklama boyunca sıklıkla tekbir getirdi.

Gericiler yaptıkları açıklamada insanlara, "Vakit, ölmeden önce ölme vaktidir. Kılmadığımız namazlar, tutmadığımız oruçlar, gençliğimizi nerede harcadığımız bize sorulacaktır" sözleriyle seslendi.