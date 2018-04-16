İstanbul Tabip Odası seçimleri sonuçlandı

İstanbul Tabip Odası seçimlerini Pınar Saip'in başkanlığındaki Demokratik Katılım Grubu kazandı.

İstanbul Tabip Odası’nın bugün Cağaloğlu'ndaki İstanbul Erkek Listesi'nde gerçekleştirilen seçimleri sonuçlandı.

7 bin 265 hekimin katıldığı seçimleri, mevcut yönetimdeki Demokratik Katılım Grubu oyların yüzde 60’ını alarak kazandı.

Seçimde "Demokratik Katılım Grubu" ile "Cumhuriyetçi Hekimler", "Türk Hekimleri Birliği", "Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu" olmak üzere 4 farklı grup yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, 66 sandığın kurulduğu seçimde, 7 bin 265 seçmen oy kullandı. Oyların 4 bin 124'ünü Demokratik Katılım Grubu alırken, Cumhuriyetçi Hekimler bin 304, Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu bin 455 oy ve Türk Hekimleri Birliği 382 oy aldı.

YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

Demokratik Katılım Grubu'nun Yönetim Kurulu'nda, Pınar Saip, Rukiye Eker Ömeroğlu, Murat Ekmez, Güray Kılıç, Recep Koç, Osman Küçükosmanoğlu ve Osman Öztürk bulunuyor. Denetleme Kurulu'nda Nazmi Algan, Zeynep Solakoğlu ve Atıl Yüksek yer aldı. Onur Kurulu'ndaysa Yavuz Ceylan, Nergis Erdoğan, Gökhan Ersoy, Selma Okkaoğlu Mutlu ve Lütfi Telci isimleri bulunuyor. Türk Tabipleri Birliği Merkez Delegasyon adayları arasında Raşit Tükel'in de bulunduğu 40 isim yer alıyor.