İstanbul Okan Üniversitesi'inde 60'yakın akademik ve idari çalışan işten çıkarıldı

İstanbul Okan Üniversitesi, ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek bir hafta içinde 60'a yakın akademik ve idari personeli işten çıkardı.

İstanbul Okan Üniversitesi, bir hafta içinde 60'a yakın akademik ve idari personeli işten çıkardı. 'Organizasyonel daralma kararı' başlığı altında gönderilen tebliğlerde, işten çıkarmalar için ekonomik durum gerekçe gösterilirken, programların doluluk oranı ve öğrenci kontenjanlarıyla ilgili sorunlar olduğu da öne sürüldü.

T24'ün haberine göre, işlerine son verilen akademik personele yeni sözleşmeyi imzalamadıkları söylendi. Uzun süredir Okan Üniversitesi'nde araştırma görevliliği yapan ya da doktora öğrencisi olan çalışanlara 1 Haziran 2019 tarihinden başlamak üzere 31 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere bir yıllık yeni iş sözleşmeleri gönderdi. Öğretim üyelerinin de bu sözleşmeleri imzalayarak ilgili fakülte/yüksekokul yönetim birimlerine teslim etti. Ancak bu sözleşmeler, yönetim tarafından “Üniversite işveren veya vekili” ibaresi bulunan alanları imzalanmış olarak öğretim üyelerine geri iletilmedi. Bunun yerine üniversite yönetimi, 31 Mayıs 2020’ye kadar bir yıllık yeni bir sözleşmeye imza attırdığı bu öğretim üyelerinin işlerine 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla son verdi.