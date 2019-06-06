İstanbul Havalimanı’na taşıyacak yolcu bulamayan otobüs hatları kapatıldı

İstanbul Havalimanı’na taşıma hizmeti sunan İBB'ye ait HAVAİST faaliyete başladığı 2 aylık süre içerisinde hatların yüzde 25’ini kapattı.

İstanbul Havalimanı’na şehiriçi yolcu taşıma hizmeti veren, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Otobüs AŞ’ye bağlı HAVAİST, çalışmaya başladığı 6 Nisan’da 20 olan hat sayısını 15’e düşürdü. HAVAİST’in faaliyete başladığı tarihten sonra 2 aydan kısa sürede hatların yüzde 25’i kapatıldı.

HAVAİST, 6 Nisan’dan itibaren İstanbul genelinde 20 ayrı hat ve 65 durakta 150 otobüsle hizmet vermeye başlamıştı.

Kapatılan hatlar arasında Mecidiyeköy, Mahmutbey, Kemerburgaz, Arnavutköy ve Başakşehir hatları var.

AirportHaber'in haberine göre, günde 2 bine yakın sefer düzenleyen HAVAİST, bu kararı bazı hatlarda yeterli doluluk sağlanamaması ve edilen zarar nedeniyle aldı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA ULAŞMAK NE KADAR?

İstanbul Havalimanı'na en yakın mesafeden ulaşım 12 liradan başlıyor. Buraya Anadolu Yakası’ndan HAVAİST ile gelecek yurttaşlar ise en az 25 lirayı gözden çıkarmak zorunda. HAVAİST ücretleri Kadıköy’de 25 lira iken Pendik’te 30 liraya çıkıyor. İBB’ye ait 46 kişilik HAVAİST otobüslerinde yalnızca İstanbul Kart geçiyor ancak bu otobüsler her ilçeden geçmediği için yol güzergâhındaki bir durağa gitmek için de yine metrobüs, metro ya da İETT’ler kullanılmak zorunda. Bu araçların yol güzergâhları ve sefer saatlerini öğrenmek için akıllı telefonlara ‘HAVAİST’ uygulaması indiriliyor.