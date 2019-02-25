İstanbul Havalimanı'na taşınma tarihi yeniden değiştirildi

İstanbul Havalimanı'nda transfer programındaki değişiklik dünyaya resmen duyuruldu.

İstanbul Havalimanı'nda transfer programındaki değişiklik resmen duyuruldu. Taşınma süreci, 5 Nisan 2019 saat 03:00'da başlayacak, 7 Nisan 2019 saat 00:00'da bitecek. Atatürk Havalimanı, 7 Nisan saat 00.00 itibarıyla tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat taşımacılığına kapatılacak

Kademeli olacak geçiş döneminde ve sonrasında İstanbul Atatürk Havalimanı (LTBA) ve İstanbul Havalimanı’nın (LTFM) kullanım şartları maddeler halinde açıklandı:

LTBA’dan LTFM’ye 45 saatlik taşınma süreci; taşınma süreci 05 Nisan 2019 saat 00:00 UTC ’de başlayıp, 06 Nisan 2019 saat 21:00 UTC ’de bitecek.

Bu 45 saatlik süreçte; İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı (LTFM) sadece base(üssü AHL olan) taşıyıcıların seferlerine açık olacak.

45 saatlik süreçte İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı müşterek saatlik azaltılmış kapasite ile işletilecek.

Atatürk Havalimanı, 7 Nisan saat 00.00 itibarıyla tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak.

29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan İstanbul Yeni Havalimanı'na 31 Aralık tarihinde taşınılması planlanmıştı. Ancak İstanbul Havalimanı'nın açılışı 3 Mart tarihine ertelenmişti. Geçtiğimiz haftalarda taşınmanın 2-7 Nisan tarihleri arasında planlandığı haberleri basına yansımıştı. 23 Şubat günü İstanbul Havalimanı'ndan saat 20.00-22.00 arasındaki 6 uçuştan 5'i iptal edilmişti. İptal edilen uçuşların yolcuları da Atatürk Havalimanı'na gönderilmişti.