İstanbul Erkek Lisesi'nde İzmir Marşı soruşturması

İstanbul Erkek Lisesi'nde müdür yardımcısı Metin Kuş'un Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerinde İzmir Marşı okuyan öğrencilere tokat atması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerinde İzmir Marşı okuyan öğrencilere şiddet uygulanması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

MEB'den yapılan bilgilendirmede, 26 Ekim'de İstanbul Erkek Lisesinde yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri sonrasında yaşanan olayla ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme/soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İstanbul Erkek Lisesi'nde müdür yardımcısı Metin Kuş, İzmir Marşı'nı söylemek isteyen öğrencilere tokat atmış, okul müdürü Fatih Güldal ise velilere gönderdiği mesajda olayı doğrulamıştı.

Türkiye’nin en yüksek puanlı anadolu ve fen liselerinin de aralarında yer aldığı "Proje Okullar" kapsamın pek çok köklü lisenin müdür ve müdür yardımcılarının ataması doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmış, binlere öğretmen sürülmüştü.

"Proje OKullar" arasında yer alan İstanbul Erkek Lisesi'nde geçtiğimiz yıllarda düzenlenen mezuniyet töreninde, öğrenciler müdür konuştuğu sırada arkalarını dönerek protesto etmişlerdi.