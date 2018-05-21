İstanbul Emniyet Müdürlüğü işgal girişimi davasında karar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgal girişimi davasında 10 sanık "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, bir sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin öldürülmesiyle ilgili aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 18'i tutuklu 66 sanıklı davada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, Mithat Aynacı'nın da aralarında bulunduğu 10 sanığı “Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, bir sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırdı. Davada 54 sanık ise beraat ederken, bir sanığın dosyası ise ayrıldı.

Sanıklardan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı ve eski yarbaylar Osman Akkaya ve Fatih Sönmez, eski yüzbaşı Serdar Değirmendere, eski üsteğmen Bora Serhat Seçkin, eski Üsteğmen Burak Uluçınar, eski Astsubay Maksut Keleşoğlu, eski Uzman Çavuş İdris Yeter, uzman çavuşlar Özgür Akkayya ve Ömer Kalın'ı “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan uzman Çavuş Mehmet Umur'u da aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanık Umur'a “iyi hal" indirimi uygulayarak cezayı müebbete çevirdi.

