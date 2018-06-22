İstanbul Devlet Konservatuarı velilerinden açıklama

Dolmabahçe Sarayı müştemilatındaki binasından tahliye edilmek istenen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı'nda okuyan öğrencilerin velileri de bir açıklama yaptı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı'nda okuyan öğrencilerin velileri açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

"Kamuoyuna

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin yerinden edilme kararı biz öğrenci velilerini derinden üzmüştür. Büyük emeklerle ve fedakarlıklarla bu eşsiz kuruma gönderdiğimiz evlatlarımız bu garip kararı anlamakta zorlanmaktadır.

Her ne sebeple olursa olsun, üniversitemize danışılmadan alınan bu emrivaki kararı onaylamamız mümkün değildir.

Yetkililere çağrımız bu anlamsız, binlerce öğrenci, akademisyen ve veliyi mağdur eden kararı geri almalarıdır.

Yapılması gereken, yıllardır ülkemizin yüz akı sanatçıkarı yetiştiren bu kurumun hakettiği değeri alması ve desteklenmesidir.

MSGSÜ'nün yerinden edilerek sonu belirsiz bir sürece mahkum edilmesi Türkiye'nin aydınlık yarınlarının ışığının söndürülmeye çalışılmasından başka bir anlam taşımıyor.

Rektörlüğümüzün, çocuklarımızın ve hocalarımızın yanındayız.

Kararı onaylamıyor ve reddediyoruz.

26 haziran Salı günü saat 11.00'de Rektörlüğümüzün çağrısına uyarak hocalarımızn ve çocuklarımızın yanında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuar'ında olacağız."