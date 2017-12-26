İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ‘koku’ açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Tuzla’da yaşanan kokuya ilişkin İGDAŞ, İtfaiye, İSKİ, AKOM, UMKE, İl Çevre Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekiplerinin bölgede araştırmalarının devam ettiği kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Tuzla’da genizleri yakan kokuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Tuzla’da akşam saatlerinde İstasyon, Yayla, Evliyaçelebi ve Postane mahallerinde yayılan koku ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İhbarın gelmesiyle birlikte İGDAŞ, İtfaiye, İSKİ, AKOM, UMKE, İl Çevre Müdürlüğü ekipleri ve zabıta bölgede araştırmalarını sürdürüyor. Çevrenin sanayi bölgesi olması dolayısıyla kanalizasyona sanayi atıklarının karışma ihtimali araştırılıyor” ifadeleri yer aldı.

'CİHAZDA TANIMLI OLMAYAN BİR GAZ'

AFAD ekipleri cihazlarla ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerde ilk belirlemelere göre, kokuya neden olan gazın ölçüm yapılan cihaza tanımlı olmayan bir gaz olduğu ve bu nedenle gazın kaynağının anlaşılamadığı öğrenildi.