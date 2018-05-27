İstanbul Boğazı'ndan 'mega ship' geçti

Dünyadaki en büyük konteyner gemilerinden olan CMA CGM Congo bugün İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Dünyadaki en büyük konteyner gemilerinden biri olan, "mega ship" kategorisinde değerlendirilen CMA CGM Congo bugün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Deniz taşımacılığı tekellerinden CMA CGM grubuna ait gemi Liberya bandıralı. Yaklaşık 116 bin DWT hacmi olan geminin konteyner taşıma kapasitesi de 10 bin TEU civarında.

Deniz taşımacılığındaki rekabet son 10 yılda "mega ship" olarak adlandırılan yüksek taşıma kapasitesine sahip, dev boyutlardaki gemi sayısında artışa yol açtı. Özellikle 2008 krizi sonrasında hız kazanan süreçle birlikte 20 bin TEU'nun üzerinde taşıma kapasitesi olan konteyner gemileri üretildi. Konteyner taşımalarında yaygın olarak kullanılan gemilerin kapasitesi 6-8 bin TEU aralığında yoğunlaşırken sözü edilen süreçle birlikte 10 bin-22 bin TEU aralığında taşıma kapasitesi olan gemi sayısı 58'e ulaştı.

MEGA SHIP'LER TARTIŞILIYOR, SERMAYE UMDUĞUNU BULAMADI

"Mega ship" üretiminin artmasında Panama Kanalı'nın genişletilmesi önemli bir etken oldu. Ancak Süveyş Kanalı başta olmak üzere dünyanın başka bölgelerinde mega ship kullanımında teknik zorluklar bulunuyor. Benzer şekilde limanlara yanaşabilmeleri için de derinlik, rıhtım uzunluğu gibi gerekler yüzünden, Mega shiplerin kullanımı limanların altyapısında önemli değişiklikler yapılmasını gerektiriyor.

Taşınan konteyner başına yakıt maliyetini düşürmek açısından cazip görünen mega shipler, 2014-2016 döneminde petrol fiyatlarının düşük seyretmesi nedeniyle taşımacılık tekellerine bekledikleri karı sağlamamıştı.

Mega ship sayısındaki artış konteyner taşımacılığında toplam taşıma kapasitesinde hızlı bir artış yarattığı için navlunların düşmesine olmasına yol açıyor.