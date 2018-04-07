İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen gemi yalıya çarptı!

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen 225 metre uzunluğundaki Malta bandıralı bir kuru yük gemisi Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı.
Kaza Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altında meydana geldi.
225 metre uzunluğundaki gemiyi römorkörler çekiyor.
Boğaz gemi trafiğine kapatıldı.
Yalıya çarpan gemi, 225 metre boyunda "Vitaspirit" adlı dökme yük gemisi. Gemi, Karadeniz-Marmara yönlü geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında dümen gücünü kaybederek Lacivert ve Uskumru restoranlarının olduğu bölgede Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı.